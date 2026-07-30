Kolkenreiniging start maandag in Vught

Maandag 3 augustus begint aannemer ESCHDOORN met het reinigen van kolken en lijngoten in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Het onderhoud is nodig om wateroverlast te voorkomen en het rioolstelsel in goede conditie te houden. De werkzaamheden duren tot eind augustus.

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Het reinigen van kolken en lijngoten is belangrijk om regenwater goed te laten wegstromen. Dit verkleint de kans op wateroverlast tijdens hevige regenbuien en zorgt ervoor dat het rioolstelsel goed blijft functioneren. Aannemer ESCHDOORN voert de werkzaamheden uit.

De reinigingswerkzaamheden starten maandag 3 augustus en vinden plaats in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. De planning loopt tot en met vrijdag 28 augustus en is verdeeld over verschillende wijken. De voorlopige planning kan worden aangepast als de werkzaamheden sneller verlopen dan verwacht.

Planning per wijk

De wijken Vijverhof, Bergenshuizen, Vughtse Hoeven en Molenstraat en omgeving zijn als eerste aan de beurt. Daarna volgen onder andere De Baarzen, het Schoonveld en het Centrum. Later in augustus worden onder meer de Loonsebaan, Vughtse Heide en Cromvoirt aangepakt. Ook Helvoirtse Heide staat op de planning.

Bewoners wordt gevraagd om geen voertuigen te parkeren op of direct naast straatputten en lijngoten. Dit helpt de reinigingswagens om sneller en efficiënter hun werk te doen. Houd rekening met de planning in jouw wijk om overlast te voorkomen.

Het onderhoud draagt bij aan een beter functionerend riool en minder kans op problemen tijdens regenbuien. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een voorlopige planning, maar kunnen eerder starten in een volgende wijk als er tijd over is.