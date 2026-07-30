Gewonde bij ongeluk op A73 bij Sambeek, traumahelikopter opgeroepen

Op de A73 bij Sambeek richting Nijmegen is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd met twee voertuigen. Een traumahelikopter is opgeroepen en meerdere hulpdiensten zijn naar de plek van het ongeluk gekomen. Voor zover bekend is er een iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Het ongeluk zorgt voor een file.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie laat weten dat waarschijnlijk een politieonderzoek volgt: "De weg zal daarom tot in de loop van de avond dicht blijven. Vanaf Venlo leiden we om."