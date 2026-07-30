Navigatie overslaan
Ontdek

Gewonde bij ongeluk op A73 bij Sambeek, traumahelikopter opgeroepen

Vandaag om 15:52 • Aangepast vandaag om 16:36
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink

Op de A73 bij Sambeek richting Nijmegen is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd met twee voertuigen. Een traumahelikopter is opgeroepen en meerdere hulpdiensten zijn naar de plek van het ongeluk gekomen. Voor zover bekend is er een iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Het ongeluk zorgt voor een file.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie laat weten dat waarschijnlijk een politieonderzoek volgt: "De weg zal daarom tot in de loop van de avond dicht blijven. Vanaf Venlo leiden we om."

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.