Nieuw gemeenschapshuis in Gastel komt dichterbij

De gemeente Cranendonck en Stichting Gemeenschapshuis Gastel hebben een akkoord bereikt over de bouw van een nieuw gemeenschapshuis. Het plan is om op de locatie van De Cranehoeve een eigentijdse ontmoetingsplek te realiseren. Deze week is daarvoor een belangrijke overeenkomst ondertekend.

Gevonden voor jou

Gastel krijgt mogelijk een nieuw gemeenschapshuis op de plek van het voormalige restaurant De Cranehoeve. Dit pand werd eind 2022 te koop aangeboden, waarna Stichting Gemeenschapshuis Gastel het heeft aangekocht met steun van de gemeente Cranendonck.

Het nieuwe gemeenschapshuis moet een centrale plek worden voor inwoners, verenigingen en vrijwilligers. Er komen ruimtes voor sport, cultuur en andere activiteiten die de sociale samenhang in het dorp moeten versterken. Jong en oud kunnen hier straks samenkomen, wat de leefbaarheid van Gastel ten goede komt.

Historische uitstraling blijft behouden

Het huidige gebouw is verouderd en wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Het ontwerp van het nieuwe pand houdt rekening met de vertrouwde boerderijstijl van De Cranehoeve. Ook de naam zal blijven bestaan en het gebouw wordt afgestemd op de historische omgeving van het Sint-Cornelisplein.

De plannen zijn inmiddels zo ver gevorderd dat een omgevingsvergunning is aangevraagd. De gemeenteraad van Cranendonck zal op 22 september een besluit nemen over de vergunning en verdere procedure.

Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de stichting is een belangrijke stap gezet. Als de gemeenteraad instemt, kan de realisatie van het nieuwe gemeenschapshuis in Gastel verder worden voorbereid.