FC Den Bosch contracteert jeugdtalent Kai de Rooij

FC Den Bosch heeft Kai de Rooij, een zestienjarige verdediger, voor drie seizoenen vastgelegd. Hij speelt sinds zijn dertiende in de jeugdopleiding van de club en maakt nu de stap naar de A-selectie.

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De linksbenige Kai de Rooij is een nieuw gezicht in de A-selectie van FC Den Bosch. Hij begon op zijn dertiende bij de club nadat hij werd gescout en vijf stagetrainingen had doorlopen. Sindsdien speelde hij onder meer in het O14-team en maakte hij vorig seizoen al deel uit van het talentenprogramma van de club.

De Rooij heeft zijn eerste profcontract getekend en hoopt dit seizoen zijn officiële debuut te maken. Hij wil zoveel mogelijk speelminuten behalen en verder groeien als speler. De zestienjarige verdediger voelt zich goed opgenomen in de groep en kijkt uit naar een mooi seizoen.

Trots op eigen jeugd

Volgens technisch manager Jesper Gudde is het contract met De Rooij een bewijs van het succes van de jeugdopleiding van FC Den Bosch. Het talentenprogramma helpt spelers om sneller door te stromen naar de A-selectie. De club ziet veel potentie in De Rooij en is van plan hem de komende jaren intensief te begeleiden.

FC Den Bosch benadrukt dat deze investering in eigen jeugd niet alleen belangrijk is voor de club, maar ook voor de supporters. De Rooij moet bijdragen aan een sterk seizoen voor het team en het publiek.