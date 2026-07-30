Kas de Wit vertrekt bij TOP Oss

Kas de Wit heeft besloten per direct te vertrekken bij TOP Oss. De 22-jarige middenvelder beëindigt na onderling overleg zijn contract en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

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Kas de Wit laat TOP Oss achter zich na één seizoen bij de club. Hij speelde sinds afgelopen zomer zeventien wedstrijden voor de Ossenaren en wist daarin drie keer te scoren. De club heeft aangegeven hem het beste te wensen in zijn verdere carrière.

De middenvelder beëindigt zijn samenwerking met TOP Oss om zich volledig te richten op een volgende stap in het voetbal. Het vertrek is in goed overleg tot stand gekomen. Het is nog niet bekend waar De Wit zijn carrière voortzet.

TOP Oss heeft het nieuws donderdag bekendgemaakt. De club, die actief is in de Keuken Kampioen Divisie, verliest hiermee een speler die in korte tijd een bijdrage leverde aan het team.

De Wit, afkomstig uit Noord-Holland, tekende vorig jaar zomer bij TOP Oss. Na een seizoen komt er nu een einde aan zijn periode in het rood-witte shirt van de Brabantse club.