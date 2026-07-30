Bomen in gemeente Heeze-Leende worden gesnoeid

Vanaf week 33 start de gemeente met het snoeien van straat- en laanbomen. De werkzaamheden duren tot eind september en kunnen tijdelijk hinder veroorzaken voor weggebruikers.

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In augustus begint de gemeente met het onderhoud van bomen langs straten en lanen. Bosgebieden zijn hierbij uitgesloten. Vooraf wordt gecontroleerd welke bomen onderhoud nodig hebben, zodat sommige bomen worden overgeslagen.

Tijdens het snoeien verwijderen medewerkers ook takken die boven de weg hangen. Dit kan zorgen voor tijdelijke afsluitingen van wegen en fietspaden. Voor de veiligheid vraagt de gemeente aan weggebruikers om aanwijzingen op te volgen.

Hoogwerkers ingezet

Bij het snoeien wordt gebruikgemaakt van hoogwerkers. Deze staan waar mogelijk in de berm, maar soms is het nodig om ze op de weg of het fietspad te plaatsen. Dit kan tot extra hinder leiden.

Startlocaties bekend

De werkzaamheden beginnen in de omgeving van de Hulsbroeken en de Oostrikkerdijk. Het is niet precies te zeggen wanneer specifieke straten aan de beurt zijn, omdat de omvang van het werk per locatie verschilt.

Tot eind september worden bomen in onder andere Bruggerhuizen, Budelse Baan, Burgemeester Vogelslaan en de Kapelstraat gesnoeid. Een volledige lijst van straten is beschikbaar bij de gemeente.

De gemeente dankt inwoners alvast voor hun begrip en benadrukt het belang van gezonde en veilige bomen in de openbare ruimte.