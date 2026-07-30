Wéér elektrische auto in brand nadat die werd doorboord door wegblokkade

Bij de sluis die sluipverkeer moet tegengaan in Engelen, is donderdagavond wéér een elektrische auto doorboord en daarna volledig uitgebrand. De verzonken stalen piramide kwam onverwachts omhoog toen de wagen eroverheen reed en doorboorde het accupakket. In juni gebeurde precies hetzelfde bij de wegblokkade aan de Henriëttewaard.

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De bestuurder van de auto had een pas waarmee hij de wegblokkade kan laten zakken tijdens de spits en veilig kan doorrijden. Terwijl hij rond tien voor half zeven met zijn elektrische Volkswagen Golf over de verzonken stalen piramide reed, kwam die omhoog. Doorboord

Het accupakket onder de auto werd door de stalen punt doorboord en vloog in brand. De bestuurder wist op tijd het voertuig te verlaten, maar de auto kan door de brand als verloren worden beschouwd.

De brandweer kon niet veel anders doen dan de auto gecontroleerd laten uitbranden. Bij normaal blussen zou de kans groot zijn dat batterijcellen door de hitte bleven ontbranden en exploderen. De auto is uiteindelijk in een grote container ondergedompeld.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.













De rookwolken van de hevig brandende auto waren in de wijde omtrek te zien. Brandweerlieden moesten op afstand blijven, omdat regelmatig batterijcellen in de auto explodeerden en alle kanten op schoten. Tweede keer

Op maandag 8 juni gebeurde exact hetzelfde bij de sluis tegen sluipverkeer aan de Henriëttewaard. Ook toen werd de accu van een elektrische auto doorboord en brandde het voertuig volledig uit, waarna het ondergedompeld moest worden. Dat gebeurt vrij regelmatig als de accu van een elektrische auto in brand vliegt. De sluis die sluipverkeer moet tegengaan ligt er al jaren. In de ochtend- en avondspits gaat de stalen piramide omhoog. Alleen mensen die een ontheffing hebben kunnen de blokkade laten zakken en doorrijden.