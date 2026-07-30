Automobilist rijdt onder invloed met been uit het raam, politie grijpt in

Twee automobilisten zijn dinsdag aangehouden in Eersel omdat ze onder invloed van verdovende middelen reden. Opvallend: een van de bestuurders reed ook nog eens met zijn linkerbeen uit het raam.

"Dinsdag waren wij als wijkagenten zowel opvallend als onopvallend aanwezig in de wijk", schrijven de wijkagenten op Instagram. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want zo konden ze meerdere mensen aanhouden.

Het begon met de bestuurder die met zijn been uit het raam reed. Na controle bleek hij onder invloed. Ook een andere automobilist werd aangehouden voor rijden onder invloed. Een van de twee bleek 60 gram wiet bij zich te hebben. Dat is in beslag genomen.

Daar hield de controle voor de wijkagenten niet op, want dezelfde middag wisten ze twee anderen aan te houden voor het bezit van harddrugs. Ook de huizen van deze personen zijn doorzocht.

Uiteindelijk is ook nog een scooter in beslag genomen van een man die meer dan honderd kilometer te hard reed. Zijn rijbewijs is afgenomen.