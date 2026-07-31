Schuilstallen voor hobbydieren toegestaan in Breda

Hobbyboeren in het buitengebied van Breda kunnen onder voorwaarden schuilstallen plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor nieuwe regels vastgesteld. Het beleid is onderdeel van de nota Dieren in Breda, die in 2025 is goedgekeurd. De stallen bieden bescherming tegen extreme weersomstandigheden.

Gevonden voor jou

De nieuwe regels spelen in op een groeiende behoefte van inwoners die hobbydieren houden. In periodes van extreme hitte is beschutting voor dieren essentieel. Voorheen liepen aanvragen vaak vast, omdat bouwen op deze locaties niet toegestaan was. Dankzij de nieuwe regels kunnen schuilstallen nu onder voorwaarden worden vergund.

Het beleid richt zich op drie pijlers: dierenwelzijn, behoud van het landschap en praktische uitvoerbaarheid. Breda werkt niet met vaste bouwmodellen, maar hanteert duidelijke criteria en voorbeelden. Zo blijft er ruimte voor maatwerk dat past bij de omgeving.

Oog voor groen en landschap

Bij het plaatsen van een schuilstal is een goede landschappelijke inpassing belangrijk. De gemeente wil verrommeling van het buitengebied voorkomen en tegelijk bijdragen aan een aantrekkelijk en groen landschap. Natuurinclusieve maatregelen worden daarom gestimuleerd.

Een omgevingsvergunning blijft verplicht voor het plaatsen van een schuilstal. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld, zodat zorgvuldig wordt gekeken naar dierenwelzijn, ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing.