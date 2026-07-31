Belgische middenvelder Milo Horemans naar TOP Oss

TOP Oss heeft Milo Horemans vastgelegd. De 20-jarige Belgische middenvelder tekent een contract voor twee jaar, met een optie voor verlenging.

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De Belgische aanvallende middenvelder Milo Horemans maakt de overstap naar TOP Oss. De twintigjarige speler heeft een contract getekend voor twee seizoenen, waarbij de club een eenzijdige optie heeft om het contract met een extra jaar te verlengen.

Horemans doorliep de jeugdopleiding van Royal Antwerp FC en maakte in het seizoen 2023/2024 zijn officiële debuut in het Belgische bekertoernooi. Een jaar later speelde hij ook zijn eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League, het hoogste voetbalniveau van België. Hij staat bekend om zijn technische vaardigheden en spelinzicht.

Stap naar Nederland

Met zijn komst naar TOP Oss wil Horemans zich verder ontwikkelen in het Nederlandse betaalde voetbal. Hij is een beweeglijke middenvelder die graag vooruit speelt en goed uit de voeten kan in kleine ruimtes. De club ziet veel potentie in hem en hoopt dat hij een belangrijke rol gaat spelen in het komende seizoen.

TOP Oss versterkt hiermee de selectie en hoopt met de komst van Horemans een nieuw profiel toe te voegen dat creativiteit en dribbelkracht biedt. Het nieuwe seizoen belooft spannend te worden voor zowel de speler als de fans van de club.