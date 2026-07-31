Mannen stelen wasmiddel en andere boodschappen, mogelijk in meer winkels

Twee mannen van 19 en 25 jaar hebben donderdag een grote hoeveelheid wasmiddel en andere boodschappen gestolen in een supermarkt in Nuenen. In de auto van de mannen werden een aantal goed gevulde vuilniszakken met levensmiddelen gevonden. De politie sluit niet uit dat alleen de supermarkt in Nuenen slachtoffer is geworden van diefstal.

Met een volle winkelwagen verlieten de mannen de supermarkt in Nuenen via de toegangspoort, zonder te betalen. Dat schrijft de politie Dommelstroom op Instagram . Het personeel kon niet op tijd ingrijpen en maakte melding bij de politie.

Veel wasmiddel

De mannen waren ondertussen vertrokken in een bedrijfswagen. In dat opvallende voertuig werden zij rond tien uur 's avonds op de A2 bij Nederweert gespot door de dienst infrastructuur van de politie Zuid-Oost Nederland. In de laadbak werden meerdere grote vuilniszakken vol met levensmiddelen gevonden. De mannen hadden vooral een grote hoeveelheid wasmiddel meegenomen.

Door de grote hoeveelheid aan gestolen levensmiddelen denkt de politie dat de mannen in mogelijk meer winkels spullen hebben gestolen. Ze roept getroffen winkeliers daarom op om zich te melden.

De mannen van 19 en 25 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn aangehouden voor diefstal in vereniging.