Vrouwen gewond bij crash tegen boom in Den Bosch, lachgascilinder gevonden

Twee vrouwen uit Den Bosch zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Larenweg in Den Bosch. De bijrijdster zat bekneld en moest bevrijd worden. Zij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de auto werd een lachgascilinder gevonden.

Het ongeluk gebeurde iets na drie uur 's nachts. De auto raakte ter hoogte van de kruising Lugteren van de weg en botste tegen een boom in de middenberm. De brandweer heeft de zwaargewonde bijrijdster bevrijd. De bestuurster liep ook verwondingen op en is ook naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Mogelijk zou de bestuurster te hard hebben gereden. De Larenweg werd na het ongeluk afgesloten voor verkeer. De politie doet sporenonderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.