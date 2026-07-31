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Vrouwen gewond bij crash tegen boom in Den Bosch, lachgascilinder gevonden

Vandaag om 05:58 • Aangepast vandaag om 06:47
De vrouwen botsten op een boom (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
De vrouwen botsten op een boom (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

Twee vrouwen uit Den Bosch zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Larenweg in Den Bosch. De bijrijdster zat bekneld en moest bevrijd worden. Zij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de auto werd een lachgascilinder gevonden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde iets na drie uur 's nachts. De auto raakte ter hoogte van de kruising Lugteren van de weg en botste tegen een boom in de middenberm. De brandweer heeft de zwaargewonde bijrijdster bevrijd. De bestuurster liep ook verwondingen op en is ook naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Mogelijk zou de bestuurster te hard hebben gereden. De Larenweg werd na het ongeluk afgesloten voor verkeer. De politie doet sporenonderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. 

In de auto werd een lachgascilinder gevonden (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
In de auto werd een lachgascilinder gevonden (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
De bijrijdster zat bekneld (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
De bijrijdster zat bekneld (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Ook de bestuurster raakte gewond (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Ook de bestuurster raakte gewond (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeluk (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeluk (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

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