Verdachte onvindbaar in maisveld na inbraakpoging, 2 mannen in sloot gepakt

De politie heeft haar handen donderdagnacht vol gehad aan het zoeken van de verdachten van een poging tot woninginbraak in Vlijmen. Een verdachte vluchtte een maisveld in na de mislukte inbraak. De politie startte een zoekactie, maar zonder succes. Twee andere verdachten hielden zich schuil in een sloot.

Met een warmtecamera spitte de hondengeleider van politiehonden Oost-Brabant het maisveld door op zoek naar een verdachte. Op een foto op de Instagram van politie Den Bosch is de hondengeleider staand op een auto te zien, terwijl hij de warmtecamera volgt en een blik op het maisveld houdt.

De man in het maisveld is ondanks de zoektocht niet gevonden, laat de politie vrijdagochtend weten. Wel werden er vrijwel direct twee medeverdachten aangehouden bij de zoekactie door het speurwerk van de politiehonden. Zij hielden zich schuil in een sloot.

Op een andere foto op Instagram is te zien dat de handen van de mannen zijn geboeid en zij op hun buik op de grond liggen.