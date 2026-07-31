Voor tweede nacht op rij meerdere bushokjes vernield in Oosterhout

Voor de tweede nacht op rij zijn er woensdagnacht bushokjes vernield in Oosterhout. De politie denkt dat het glas van de bushokjes is ingegooid met een stoeptegel of steen en is op zoek naar getuigen.

In de nacht van dinsdag op woensdag ging het voor het eerst goed mis in Oosterhout. Meerdere bushokjes werden er vernield, onder andere op de Dommelbergenweg, de Pasteurlaan, Hoofseweg en de Sterrenlaan.

Ook in de nacht van woensdag op donderdag werd een bushokje aan de Burgemeester Elkhuizenlaan in Oosterhout vernield. Op een foto op de Instagram van politie Dongemond is de ravage te zien. Twee ramen zijn uit het hokje geslagen en de grond ligt bezaaid met glas. De politie is op zoek naar camerabeelden en mensen die meer weten of hebben gezien.