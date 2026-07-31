Plan voor vitaliteitscentrum in Klundert ingediend

Er is een vergunning aangevraagd voor een 24-uurs vitaliteitscentrum aan Truckweg 4 in Klundert. Het plan wijkt af van het huidige omgevingsplan en is op 27 juli 2026 ingediend.

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De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag ontvangen om een vitaliteits- en ontmoetingscentrum te realiseren aan de Truckweg 4 in Klundert. Het centrum is bedoeld om 24 uur per dag open te zijn en wijkt af van het bestaande omgevingsplan.

De aanvraag is op 27 juli 2026 binnengekomen bij de gemeente. Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de plannen. Dit is pas mogelijk zodra er een besluit is genomen over de vergunning. Voor meer informatie kan telefonisch contact worden opgenomen met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.