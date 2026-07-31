Muziekfeest met Tribute to the Cats Band op Markt in Wouw

Op de Markt in Wouw is toestemming gegeven voor een muziekfeest met de Tribute to the Cats Band. Het besluit hiervoor is op 29 juli verzonden.

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Het evenement, dat plaatsvindt op de Markt in Wouw, draait om een optreden van de Tribute to the Cats Band. Dit muziekfeest heeft als doel om bezoekers te vermaken met de bekende hits van de Nederlandse band The Cats.

De vergunning is verleend door de gemeente Roosendaal en heeft registratienummer 2026AEV049624. Het besluit hierover is afgelopen woensdag verzonden. Meer informatie over het evenement is op afspraak in te zien bij het stadskantoor.