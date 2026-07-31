Vergunning verleend voor woninguitbreiding in Heerle

De gemeente Roosendaal heeft toestemming gegeven voor het uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel aan de Herelsestraat 146 a in Heerle.

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De vergunning is op 27 juli 2026 officieel verzonden. Het gaat om een omgevingsvergunning waarmee de eigenaar de woning mag vergroten en een dakkapel mag laten plaatsen.

De locatie van het bouwproject is gelegen aan de Herelsestraat in Heerle. Met deze vergunning krijgt de aanvrager groen licht om de geplande werkzaamheden uit te voeren.