Gevelwijziging aangevraagd voor pand in Rosendaal

Er is een vergunning aangevraagd voor een gevelwijziging aan Roselaar 28 in Roosendaal. De aanvraag is ingediend op 23 juli 2026 en wordt momenteel beoordeeld.

Gevonden voor jou

Op Roselaar 28 in Roosendaal wil men de gevel van het pand aanpassen. Hiervoor is op 23 juli een officiële aanvraag ingediend. Het registratienummer van deze aanvraag is 2026OPA049795.

De aanvraag kan op afspraak worden bekeken bij de publieksbalie van het stadskantoor in Roosendaal. Bezwaar maken tegen de aanvraag is niet mogelijk. Dit kan pas zodra er een besluit is genomen.