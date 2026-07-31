Uitbreiding woning Esdoornlaan in Roosendaal aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van een woning aan de Esdoornlaan in Roosendaal. Het gaat om een vergunningaanvraag van 17 juli.

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De aanvraag betreft het uitbreiden van een woning op het adres Esdoornlaan 1, 4702 AS in Roosendaal. Het registratienummer van de vergunningaanvraag is 2026OPA049777.

De aanvraag is op 17 juli 2026 ingediend. Inwoners kunnen deze aanvraag op afspraak bekijken bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk wanneer er een besluit is genomen over de vergunning.