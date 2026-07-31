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Uitwegmelding bij Keijenburg in Roosendaal afgewezen
Vandaag om 09:19
Een melding voor een uitweg bij Keijenburg 5 in Roosendaal is afgewezen. Het besluit hierover is op 22 juli 2026 verstuurd.
De aanvraag voor een uitweg op het adres Keijenburg 5 in Roosendaal is afgewezen. Het besluit is op 22 juli 2026 verzonden en heeft registratienummer 2026AUW049355.
De stukken die bij deze beslissing horen, zijn op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het besluit, maar dat verandert niets aan de huidige status van de afwijzing.
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