Standplaats op Kadeplein in Roosendaal goedgekeurd

De gemeente Roosendaal heeft toestemming gegeven voor een incidentele standplaats op het Kadeplein. Het besluit is op 22 juli 2026 verzonden.

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Op het Kadeplein in Roosendaal is een incidentele standplaats goedgekeurd onder registratienummer 2026ASP049727. De aanvraag is ingediend door De Douanier en het besluit is op 22 juli verzonden.

De standplaats is bedoeld voor een specifieke gelegenheid en niet permanent. Het besluit is openbaar en kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor in Roosendaal.