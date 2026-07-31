Woninguitbreiding Damstraat in Roosendaal goedgekeurd

De gemeente Roosendaal heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan de Damstraat. Het besluit is op 23 juli 2026 verzonden.

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De woning aan de Damstraat 72 in Roosendaal mag worden uitgebreid. De vergunning voor deze aanpassing is op 23 juli 2026 officieel goedgekeurd door de gemeente. Het gaat om een omgevingsvergunning, geregistreerd onder nummer 2026OPA049246.

Met deze vergunning kan de eigenaar de geplande uitbreidingen aan de woning uitvoeren. Het besluit is onderdeel van de procedure waarbij de gemeente beoordeelt of bouwplannen voldoen aan de regels voor veiligheid, milieu en ruimtelijke ordening.