Persleiding gepland bij Tolbergvijver in Roosendaal

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een persleiding op verschillende locaties bij de Tolbergvijver in Roosendaal en Nispen. De aanvraag is ingediend op 16 juli.

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De ingediende vergunning heeft betrekking op meerdere plekken in Roosendaal en Nispen, waaronder locaties bij de Tolbergvijver. Het gaat om een project waarbij een persleiding wordt aangelegd, wat nodig is voor het transport van afvalwater.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026OPA049739 en kan op afspraak worden ingezien bij het stadskantoor. Een besluit over de vergunning is nog niet genomen.