Muziekfeest met Tribute to the Cats Band aangevraagd in Wouw

Op de Markt in Wouw is een vergunning aangevraagd voor een muziekfeest met de Tribute to the Cats Band. De aanvraag is ingediend op 14 juli.

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Het evenement, genaamd 'Muziekfeest op het plein', staat gepland op de Markt in Wouw. De organisator heeft op 14 juli een aanvraag ingediend voor een vergunning. Het gaat om een optreden van de Tribute to the Cats Band.

De aanvraag heeft registratienummer 2026AEV049624. Belangstellenden kunnen deze op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit over de vergunning is genomen.