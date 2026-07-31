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Melding tijdelijke opslag van grond in Veldhoven
Vandaag om 09:20
Jansen Infra B.V. heeft een melding gedaan voor het tijdelijk opslaan van grond aan de Heerseweg 100 in Veldhoven.
Het bedrijf Jansen Infra B.V. heeft op 23 juli 2026 een melding ingediend bij de gemeente Veldhoven. De melding betreft het tijdelijk opslaan van grond aan de Heerseweg 100. Dit valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
Het gaat om een kennisgeving, wat betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. Het DSO-verzoeknummer van deze melding is 2026072301117 en het zaaknummer is Z-2026-012482.
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