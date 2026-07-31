Vergunningsaanvraag voor carport in Veldhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor een carport aan de Broekweg in Veldhoven.

Gevonden voor jou

De gemeente Veldhoven heeft op 28 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een overkapping of carport aan de Broekweg 17E. Het gaat om zaaknummer VHZ2026-01339.

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien via het team VTH van de gemeente Veldhoven. Contact opnemen kan telefonisch via 14 040 of per e-mail.

Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk. Dat kan pas zodra er een besluit is genomen over de aanvraag.