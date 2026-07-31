Nieuwe regels voor Vertrouwenscommissie in Deurne vastgesteld

De gemeenteraad van Deurne heeft nieuwe regels vastgesteld voor de Vertrouwenscommissie. Deze commissie begeleidt de benoeming en herbenoeming van de burgemeester en voert functioneringsgesprekken. De verordening werd aangenomen in de openbare vergadering op 7 juli 2026.

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De Vertrouwenscommissie bestaat uit de fractievoorzitters en de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. Zij heeft als taak om klankbordgesprekken te voeren met de burgemeester en aanbevelingen voor benoeming en herbenoeming te doen. De raadsgriffier ondersteunt de commissie als secretaris, terwijl een externe gespreksleider kan worden ingeschakeld.

De gesprekken vinden plaats in beslotenheid en geheimhouding is verplicht. De commissie vergadert minimaal drie en maximaal zes keer per ambtsperiode van de burgemeester. Het verslag van het laatste gesprek speelt een rol bij de beoordeling van een eventuele herbenoeming. Alle documenten worden als ‘geheim’ geclassificeerd en blijven 75 jaar vertrouwelijk.

Bij twijfel over de toepassing van de verordening beslist de gemeenteraad op voorstel van de voorzitter van de commissie. De nieuwe regels zijn onderdeel van de Verordening Vertrouwenscommissie Deurne 2026.