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Evenement 'De strijd om de gouden tuinkabouter' aangevraagd in Vught

Vandaag om 09:24

Voor een evenement op de Jagersweg in Vught is een vergunning aangevraagd. Het evenement, 'De strijd om de gouden tuinkabouter', staat gepland op 3 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft op 25 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het betreft een activiteit genaamd 'De strijd om de gouden tuinkabouter', die plaatsvindt op zaterdag 3 oktober 2026 aan de Jagersweg.

De vergunningaanvraag wordt momenteel beoordeeld door de gemeente. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit bekendgemaakt via de gebruikelijke kanalen.

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