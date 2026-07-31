Veehouderij in Helvoirt wil uitbreiden

Een veehouderij aan De Voort in Helvoirt heeft een aanvraag ingediend om uit te breiden en te wijzigen. De gemeente Vught ontving de aanvraag op 24 juli.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor een locatie in Helvoirt, onder de gemeente Vught. Het gaat om een uitbreiding en aanpassingen van de bestaande veehouderij op het adres De Voort 2.

Burgemeester en wethouders van Vught hebben bekendgemaakt dat deze aanvraag in de afgelopen periode is binnengekomen. Het dossier is geregistreerd onder nummer Z26 – 311210.