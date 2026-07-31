Waalre krijgt aanvraag voor wijziging deurkozijn

De gemeente Waalre heeft een aanvraag ontvangen om een deurkozijn te wijzigen aan Elshouter 65. De aanvraag is op 28 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Het project betreft een wijziging van het deurkozijn aan Elshouter 65 in Waalre. De gemeente heeft de aanvraag op 28 juli 2026 geregistreerd onder zaaknummer 1134184.

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre zal een nieuw bericht publiceren zodra de vergunning wordt verleend of afgewezen. Voor meer informatie over aangevraagde of verleende vergunningen kan contact worden opgenomen via het e-mailadres [email protected].