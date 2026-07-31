Waalre verleent vergunning voor aanpassing zorgcomplex

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor wijzigingen aan een kleinschalig zorgcomplex aan de Molenstraat.

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Het gaat om het aanpassen van de gevel en de plattegrond van het pand, specifiek het voorportaal van de lift. Het zorgcomplex is gevestigd aan de Molenstraat 5.

De vergunning is verleend onder zaaknummer 1116360 en maakt gebruik van standaard procedures. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit. De termijn hiervoor loopt tot zes weken na 28 juli 2026.