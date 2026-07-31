Vergunning verleend voor hellingbaan aan Galderseweg in Galder

De gemeente Alphen-Chaam heeft toestemming gegeven voor het aanleggen van een hellingbaan en laaddock aan de Galderseweg 83 in Galder.

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De vergunning is op 28 juli 2026 verstrekt door burgemeester en wethouders. Het gaat om een hellingbaan en laaddock op het adres Galderseweg 83, in Galder. Dit zal plaatsvinden op verzoeklocatie 2026070100151.

Het besluit maakt deel uit van een omgevingsvergunning, waarbij toestemming is verleend voor werkzaamheden die de toegankelijkheid van het terrein verbeteren.