Graafwerkzaamheden voor elektriciteitsnet in Bergeijk

Bij de Weebosserweg in Bergeijk worden graafwerkzaamheden uitgevoerd. Het gaat om het verplaatsen van vervuilde grond voor de aanleg van nieuwe elektriciteitskabels.

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Het bedrijf Michel van den Bersselaar Milieu Advies heeft op 22 juli een melding gedaan bij de gemeente Bergeijk. Er wordt grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde tijdelijk uitgegraven. Dit is nodig om nieuwe elektriciteitskabels aan te leggen en het elektriciteitsnet te verzwaren.

De werkzaamheden vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om een kennisgeving waar geen bezwaar tegen kan worden gemaakt. De locatie van de graafwerkzaamheden is aan de Weebosserweg in Bergeijk.