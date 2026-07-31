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Carport gepland in Baarle-Nassau
Vandaag om 09:41
In Baarle-Nassau is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een carport.
De gemeente Baarle-Nassau heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een carport op het adres Schaluinen 11 b 323. De aanvraag is op 28 juli 2026 ingediend bij burgemeester en wethouders.
Het plan betreft een technische bouwactiviteit. Het besluit over deze vergunning moet nog worden genomen. Zodra dit gebeurt, zal de gemeente ook het besluit bekendmaken.
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