Baarle-Nassau verleent vergunning voor kappen van acht bomen

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor het kappen van acht bomen. De bomen staan tussen Liefkenshoek en Veldbraak op drie percelen in Baarle-Nassau.

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Het gaat om een vergunning voor het kappen van acht bomen, met de verplichting om acht nieuwe bomen terug te planten. De bomen bevinden zich op kadastrale percelen sectie R, nummers 430, 580 en 590. Het besluit is op woensdag 29 juli 2026 verzonden.

De herplantplicht zorgt ervoor dat de natuur in het gebied behouden blijft. Door het kappen en herplanten kan de omgeving worden aangepast zonder verlies van groen.