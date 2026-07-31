Vergunningsaanvraag voor kleinere condensor in Baarle-Nassau

Er is een aanvraag ingediend om een kleinere condensor met verdamper te plaatsen op het Sint Annaplein in Baarle-Nassau.

Gevonden voor jou

Op 28 juli 2026 heeft de gemeente Baarle-Nassau een aanvraag ontvangen voor het vervangen van een bestaande condensor door een kleiner type met een verdamper. Het betreft een aanvraag voor het adres Sint Annaplein 15.

De aanvraag wordt nu beoordeeld door de gemeente. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit gepubliceerd.