Mobiel breken van 5000 ton puin in Oirschot vergunningsvrij

Het mobiel breken van 5000 ton mengpuin aan de Spoordonkseweg in Oirschot is vergunningsvrij. Dit heeft de gemeente Oirschot bevestigd.

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De gemeente Oirschot heeft op 29 juli 2026 een melding afgehandeld over het mobiel breken van 5000 ton mengpuin aan Spoordonkseweg 62. Volgens de gemeente is voor deze werkzaamheden geen vergunning nodig.

Mobiel puinbreken betekent dat bouw- en slooppuin op locatie met een machine wordt fijngemaakt, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Het kenmerk van de zaak is 082381435.