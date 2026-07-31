Oirschot stelt nieuw treasurystatuut vast

De gemeenteraad van Oirschot heeft het treasurystatuut voor 2026 vastgesteld. Dit document regelt hoe de gemeente haar financiële beleid en beheer uitvoert, zoals het aantrekken van leningen en het beheren van geldstromen.

Gevonden voor jou

Het treasurystatuut van Oirschot biedt richtlijnen voor het financiële beheer van de gemeente. Het document legt vast hoe leningen worden afgesloten, overtollige middelen worden uitgezet en hoe risico's worden beheerst. Nieuw is dat de gemeente het systeem van integrale financiering hanteert, waarbij de financieringsbehoefte voor de hele organisatie wordt bepaald in plaats van per project.

Ook zijn er strikte regels voor het verstrekken van leningen en garanties aan derden. Dit mag alleen voor publieke taken en na goedkeuring van de gemeenteraad. Het gebruik van financiële instrumenten zoals derivaten is niet toegestaan. Het statuut treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2026 en vervangt de versie uit 2015.