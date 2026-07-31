Melding milieubelastende activiteit in Someren

Bij Hoeksestraat 21 in Someren is een melding gedaan voor een nieuwe koelinstallatie.

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Het bedrijf Vereijken Vastgoed Someren 2 B.V. heeft een melding ingediend voor het starten van een milieubelastende activiteit aan de Hoeksestraat 21 in Someren. Het gaat om een koelinstallatie die gebruikmaakt van stoffen zoals kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak.

De melding is op 29 juni 2026 gedaan en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betreft enkel een kennisgeving, waarbij bezwaar maken niet mogelijk is. Aan de procedure is zaaknummer Z-2026-011090 gekoppeld.