Melding milieubelastende activiteit in Someren

In Someren is een melding gedaan voor een koelinstallatie met milieubelastende stoffen.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Vereijken Vastgoed Someren 2 B.V. heeft een melding gedaan bij de gemeente Someren. Het gaat om een activiteit met een koelinstallatie die gebruikmaakt van stoffen zoals kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak. De locatie van de installatie is aan de Lavallestraat 3 in Someren.

De melding is ingediend op 2 juli 2026 en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betreft een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid voor bezwaar of inspraak. Het zaaknummer dat hieraan is gekoppeld, is Z-2026-011392.