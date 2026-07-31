Uitbreiding van loods aangevraagd in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een aanvraag ingediend om een bestaande loods uit te breiden. Het gaat om een locatie aan Gorp 1. De aanvraag is op 27 juli ontvangen door de gemeente.

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De aanvraag betreft een uitbreiding van een bestaande loods op het adres Gorp 1 in Hilvarenbeek. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag ontvangen op 27 juli 2026 en geregistreerd onder kenmerk 1067032.

Het gaat om een bouwactiviteit die zowel technische als omgevingsplan-gerelateerde aspecten bevat. Vooralsnog is dit enkel een melding van de ingediende aanvraag; rechtsmiddelen kunnen pas gebruikt worden wanneer een vergunning is verleend.