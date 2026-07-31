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Varkensstal in Esbeek gesloopt

Vandaag om 09:42

Op de Tuldensedijk in Esbeek is een voormalige varkensstal gesloopt.

Gevonden voor jou

De sloopmelding voor de varkensstal aan de Tuldensedijk 4 A in Esbeek is op 17 juli 2026 door de gemeente Hilvarenbeek afgehandeld. Het gaat om een stal die niet meer in gebruik was.

Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. De melding is ook niet ter inzage beschikbaar.

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