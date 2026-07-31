Vergunningsaanvraag voor het kappen van dode boom in Diessen

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van een dode boom aan de Willibrordusstraat 5 in Diessen. De aanvraag is ontvangen door de gemeente Hilvarenbeek op 27 juli 2026.

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Op het adres Willibrordusstraat 5 in Diessen wil men een dode boom verwijderen. Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft de vergunningsaanvraag op 27 juli ontvangen. Het gaat om een verzoek om een houtopstand te vellen, zoals dat officieel heet.

De aanvraag heeft kenmerk 1067033. Voordat er verdere stappen worden gezet, moet eerst een omgevingsvergunning worden verleend en toegezonden aan de aanvrager.