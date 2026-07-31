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Asbest verwijderd uit berging in Hilvarenbeek

Vandaag om 09:42

In Hilvarenbeek is op 20 juli asbest verwijderd uit een berging aan de Petershemstraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om een berging aan de Petershemstraat 20. Het asbest is verwijderd na een melding bij het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek.

De melding dateert van 20 juli 2026 en heeft kenmerknummer 1067088. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze sloopmelding. De melding ligt ook niet ter inzage.

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