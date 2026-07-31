Navigatie overslaan
Ontdek

Veehouderij Hilvarenbeek stopt: aanvraag omgevingsvergunning

Vandaag om 09:42

In Hilvarenbeek is een aanvraag gedaan om de veehouderij op Kleine Voort 12 te beëindigen. Het plan is om de bestemming van de locatie te wijzigen. De aanvraag is op 24 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij de regels in het omgevingsplan worden aangepast. Hierdoor wordt de huidige veehouderij op Kleine Voort 12 beëindigd.

De aanvraag is ingediend bij de gemeente Hilvarenbeek en heeft kenmerk 1067013. Het college van burgemeester en wethouders maakt dit nu bekend. Eventuele rechtsmiddelen kunnen pas worden ingezet nadat de vergunning is verleend en toegezonden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Hilvarenbeek

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.