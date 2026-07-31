Veehouderij Hilvarenbeek stopt: aanvraag omgevingsvergunning

In Hilvarenbeek is een aanvraag gedaan om de veehouderij op Kleine Voort 12 te beëindigen. Het plan is om de bestemming van de locatie te wijzigen. De aanvraag is op 24 juli 2026 ontvangen.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij de regels in het omgevingsplan worden aangepast. Hierdoor wordt de huidige veehouderij op Kleine Voort 12 beëindigd.

De aanvraag is ingediend bij de gemeente Hilvarenbeek en heeft kenmerk 1067013. Het college van burgemeester en wethouders maakt dit nu bekend. Eventuele rechtsmiddelen kunnen pas worden ingezet nadat de vergunning is verleend en toegezonden.