Herbouw karakteristieke boerderij in Hilvarenbeek aangevraagd

In Hilvarenbeek is een aanvraag ingediend voor het herbouwen van een boerderij aan Klein Loo 7.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft op 24 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen. Het gaat om het herbouwen van een karakteristieke boerderij aan Klein Loo 7 in Hilvarenbeek. Deze aanvraag omvat zowel de bouw van het nieuwe bouwwerk als het slopen van het oude gebouw.

De aanvraag heeft kenmerknummer 1067048 en valt onder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Het is momenteel enkel een melding van de aanvraag; verdere juridische stappen zijn pas mogelijk nadat de vergunning officieel is verleend.