Brandveilig gebruik pand in Gilze goedgekeurd

De melding voor het brandveilig gebruik van een pand aan de Kapittelstraat in Gilze is goedgekeurd. Dit besluit is op 28 juli 2026 genomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een pand aan de Kapittelstraat 15 in Gilze. De melding betreft het veilig gebruiken van het gebouw, wat verplicht is om risico's zoals brand te voorkomen.

De goedkeuring is geregistreerd onder nummer 1166746. Dit betekent dat het pand aan de vereiste veiligheidsvoorwaarden voldoet.