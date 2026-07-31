Beslistermijn omgevingsvergunning in Gilze opgeschort

De gemeente Gilze en Rijen heeft de beslistermijn voor een bouwplan in Gilze opgeschort. Het gaat om het splitsen van een hoofdgebouw in drie woningen en het ombouwen van een manege tot woning.

Gevonden voor jou

Burgemeester en Wethouders van Gilze en Rijen hebben op 28 juli 2026 besloten de termijn voor een vergunningaanvraag aan de Valkenberg 3 in Gilze tijdelijk te verlengen. Het verzoek betreft het splitsen van een hoofdgebouw in drie aparte woningen en het herbestemmen van een manege tot woning. De aanvrager heeft ingestemd met het uitstel.

De opschorting duurt maximaal vier weken na een positieve beoordeling van de aanvraag.