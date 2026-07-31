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Nieuwe aanvraag voor reclamewijziging in Rijen

Vandaag om 09:43

De gemeente Gilze en Rijen heeft een aanvraag ontvangen om reclame-uitingen te wijzigen op Stationsstraat 36 in Rijen.

Gevonden voor jou

Op 29 juli 2026 is een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Gilze en Rijen. Het gaat om een wijziging van reclame-uitingen op het adres Stationsstraat 36 in Rijen.

De aanvraag is nog in behandeling. Als de gemeente een besluit neemt, wordt dit gepubliceerd. Pas daarna kunnen betrokkenen reageren op het besluit.

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