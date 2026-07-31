Berging gepland bij woning in Molenschot

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een berging aan een woning in Molenschot.

Gevonden voor jou

Op 28 juli 2026 heeft de gemeente Gilze en Rijen een aanvraag ontvangen voor het aanbouwen van een berging aan een woning aan Hoogeind in Molenschot. Het gaat om het adres Hoogeind 6.

De aanvraag is onderdeel van een omgevingsvergunning. De gemeente zal later bekendmaken of de vergunning wordt verleend. Het besluit hierover wordt ook gepubliceerd.