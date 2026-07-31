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Berging gepland bij woning in Molenschot
Vandaag om 09:43
Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een berging aan een woning in Molenschot.
Op 28 juli 2026 heeft de gemeente Gilze en Rijen een aanvraag ontvangen voor het aanbouwen van een berging aan een woning aan Hoogeind in Molenschot. Het gaat om het adres Hoogeind 6.
De aanvraag is onderdeel van een omgevingsvergunning. De gemeente zal later bekendmaken of de vergunning wordt verleend. Het besluit hierover wordt ook gepubliceerd.
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